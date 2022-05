“Mon premier roman” : Yasmine Chami raconte l’écriture de “Cérémonie”

Pendant quatre semaines, Qitab met à l’honneur “le premier roman”, en demandant à de grands écrivains marocains de raconter les coulisses de l’écriture et de la publication de leur première œuvre. Cette semaine, Yasmine Chami. Avec quatre romans à son actif, elle est indéniablement l’une des plumes les plus belles et rigoureuses de la littérature marocaine. Pour TelQuel, elle remonte le temps jusqu’en 1999 pour raconter l’écriture de Cérémonie”, son premier roman.

Par Soundouss Chraibi