Désenfumage. Disent-ils la vérité, toute la vérité ?

En chauffant le tabac, le dispositif conserve le rituel et la satisfaction que les fumeurs adultes recherchent, tout en générant 95 % de substances nocives en moins que la fumée des cigarettes, puisqu’il chauffe le tabac et ne le brûle pas.” (La Vie éco, février 2021) Certes, le dispositif IQOS chauffe le tabac sans le brûler, mais affirmer qu’il contient 95 % de substances nocives en moins est sujet à débat. Si, selon l’OMS, des dérivés toxiques de la cigarette à combustion (CO, PAH, des composés de carbonyl, le carbone noir) sont inférieurs dans le tabac chauffé, d’autres produits toxiques, comme la pyridine, le dimethyl et le trisulfide, sont comparables ou supérieurs aux cigarettes conventionnelles. Certaines particules toxiques relevées dans le tabac chauffé par l’IQOS dépassent de 200 % le niveau constaté dans les cigarettes classiques. L’OMS estime que les effets de l’exposition des tabacs chauffés dans le monde…

