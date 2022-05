L’affaire M’jid El Guerrab, épilogue d’un feuilleton politico-judiciaire

Tout était prêt. Les affiches, l’équipe et même le local de campagne. Si bien que lorsque l’on pénètre dans celui-ci, samedi 14 mai, on ne serait pas surpris que M’jid El Guerrab annonce sa volonté de rempiler. Au dernier étage d’un vieil immeuble du boulevard d’Anfa, à Casablanca, les photos disposées sur les quatre murs vantent le bilan du député et font croire à l’annonce imminente d’une candidature. C’était d’ailleurs sa volonté première. Mais si M’jid El Guerrab a réuni ses soutiens et des journalistes ce week-end-là, c’est pour finalement annoncer le contraire. Le député sortant ne se représentera pas à sa propre succession, comme il l’avait laissé entendre et voir depuis plusieurs semaines.

Retrait d’union

Absolument rien…