Ukraine : la Hongrie contrarie la volonté de l’UE d’imposer un embargo sur le pétrole russe

Le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjarto, a annoncé que ce projet “ne peut pas être soutenu dans sa forme actuelle. En toute responsabilité, nous ne pouvons pas voter pour”. L’unanimité des 27, obtenue pour les cinq précédentes séries de sanctions, est impérative pour l’adoption de sanctions par l’UE.

Le gouvernement ukrainien a réagi durement à la prise de position hongroise. “Si un pays s’oppose à un embargo sur le pétrole russe, cela signifie une chose : ce pays est du côté des Russes et il partage la responsabilité pour tout ce qui est fait par la Russie en Ukraine”, a accusé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

À New York, les cours du pétrole se sont envolés mercredi, sous l’effet du projet d’embargo européen. Le Brent a ainsi gagné près de 5 % pour finir à 110,14 dollars, son plus haut niveau depuis deux semaines et demie.

La Commission préconise dans ce 6e paquet de sanctions “une interdiction de tout le pétrole russe, brut et raffiné, transporté par mer et par oléoduc” pour fin 2022, a expliqué sa présidente Ursula von der Leyen au Parlement européen.

Finally, we now propose a ban on Russian oil.

Let´s be clear: it will not be easy.

But we simply have to work on it.

We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion.

To maximise pressure on Russia, while minimizing the impact on our economies pic.twitter.com/fH2wuKN5t2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022