Un ciné à la belle étoile, un one-man-show, des concerts... les sorties de la semaine

À la belle étoile

Cinéma. Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, le festival itinérant Caméo est de retour à Casablanca pour sa sixième édition. Très apprécié du public, le Caméo Cinéma propose de découvrir la projection d’un film en plein air, tous les soirs, jusqu’au 8 mai. Accueillis à l’hippodrome Casa-Anfa, les spectateurs sont confortablement installés sur de larges poufs depuis lesquels ils peuvent admirer le grand écran noir – et les étoiles au passage -, et grignoter leur pop-corn. Idéal pour une sortie en amoureux, en famille ou entre amis. Avec une programmation riche et variée avec des classiques comme Grease de Randal Kleiser (1978) ou des champions du box-office hollywoodien tel que Le Grinch (2018), Charlie’s Angels (2021) ou encore Bohemian Rhapsody (2018) et Star Wars : l’ascension de Starwalker (2019), le festival Caméo assure des projections grand public et pour tous les goûts. Lors de sa précédente édition, le Caméo Cinéma était également présent à Marrakech et Rabat. Jusqu’au 8 mai, à Casablanca.

Gnaoua Blues

Musique.…