Pétroliers : un État dans l’État

Le gouvernement veut se donner la possibilité de prendre le contrôle de fournisseurs d’énergie, jusqu’à les exproprier pour garantir la sécurité d’approvisionnement”. Mais de quel gouvernement s’agit-il ? Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord ? Eh bien non, c’est d’Allemagne que l’on parle. Une économie de marché qui ne jure que par la libre concurrence décide donc de nationaliser des entreprises privées. Dépendante du pétrole et du gaz russes, l’Allemagne pourrait donc s’emparer du contrôle d’opérateurs de distribution et de stockage, pour sécuriser son approvisionnement et garantir des tarifs accessibles aux consommateurs. L’exemple germanique laisse rêveur lorsqu’on reporte son attention sur la dure réalité marocaine.

“Depuis la libéralisation du marché en 2016, le Maroc s’est créé une sorte d’état dans l’état : la Confédération Libre des Pétroliers” Réda Dalil

. Pas d’autorité de régulation pour juguler leurs marges, pas d’observatoire des prix pour contrôler leur appétit, pas de mécanisme de monitoring des stocks pour apprécier leur niveau d’investissement… C’est bien simple, depuis la libéralisation du marché en 2016, le Maroc s’est…