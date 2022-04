Flambée des prix des carburants: que font d’autres pays pour protéger le pouvoir d’achat de leurs citoyens?

F rance : des remises à la pompe

Depuis le 1er avril et pour une durée de 4 mois, l’État français accorde une remise à la pompe par litre de 18 centimes d’euro en métropole, 17 centimes en Corse, 15 centimes en Outre-mer. Coût de l’opération : plus de 2 milliards d’euros. Le gouvernement a tranché pour une remise plutôt qu’une baisse des taxes. Plusieurs raisons justifient ce choix. “D’abord, parce qu’il faut une loi et cela prend plus de temps. Ensuite, parce que moins taxer une énergie polluante est anti-écologique. Enfin, parce que cette remise permet d’aider tout le monde y compris les professionnels qui sont exonérés de taxes”, a expliqué le Premier ministre Jean Castex dans une interview accordée au quotidien Le Parisien…