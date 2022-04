Antonin Adam : “Sans les abeilles, 80% des fruits et légumes sur Terre n’existeraient plus”

Le plus vieux rucher du monde vient d’être déserté par les abeilles. Situé à Inzerki, dans la région d’Agadir, il avait pourtant été restauré en 2005. Au Maroc et dans le monde, les abeilles disparaissent. Quelles en sont les causes ? L’éclairage d’Antonin Adam, chercheur en sciences apicoles, dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel.

Par Benoit Letry