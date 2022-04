Nass El Ghiwane, Jalil Tijani, Mostafa Derkaoui : les sorties de la semaine

N ass El Ghiwane : le retour

Concert. Absents des scènes marocaines depuis 2018 sans pour autant que leur nom n’ait pris une ride, Nass El Ghiwane seront réunis au Mégarama de Casablanca pour un concert inédit. Surnommés les “Rolling Stones de l’Afrique”, c’est sans conteste le groupe de musique marocain dont le succès a été le plus fulgurant, trouvant des admirateurs partout dont le monde (dont un certain Martin Scorsese, entre autres). Né à Hay Mohammadi dans le contexte contestataire des années 1970, le groupe Nass El Ghiwane puise ses paroles et sonorités dans un imaginaire collectif populaire, souvent teinté d’un engagement politique et social. Ses références sont souvent spirituelles et confrériques, alternant entre les registres de la aïta, du malhoun et du gnaoua. Pour le plus grand plaisir de leur public marocain, ils joueront le 13 avril à Casablanca leur immense répertoire, revisitant leurs titres les plus connus : “Fin ghadi biya khouya”, “Allah ya moulana”, “Ouach hna houma hna”, ou encore “Mahmouma”.

En concert le 13 avril à 22h au Mégarama de Casablanca.

Rejouer la société

One-man-show. On se souvient de lui au Marrakech du Rire 2019, où Jalil Tijani laissait l’impression d’un humoriste talentueux. Après quelques dates en France et au Maroc, il présente de nouveau son premier oneman-show, Jeux de société, en ce début du ramadan. Il y incarne tour à tour un fonctionnaire, une bourgeoise ou encore un chauffeur de taxi, afin de dresser le portrait de personnages tendres et hilarants dans leurs contradictions assumées. “Si je devais définir ce projet, je dirais qu’il m’est venu par bifurcations”, confiait-il à TelQuel en 2018. Lauréat de l’Ecole du Jeu à Paris, comédien de talent, ingénieux dans sa théâtralité, Jalil Tijani promet à chaque représentation un spectacle différent du précédent.

Le 9 avril à 21h30 au Théâtre Mohammed V de Rabat.

De quelques projections significatives

Cinéma. Chef-d’œuvre du cinéma marocain réalisé par Mostafa Derkaoui, De quelques événements sans signification a dû attendre 2021 pour être projeté pour la première fois à Casablanca… 47 ans après sa sortie. C’est que le film a longtemps été interdit par ce qui était encore, à l’époque, le ministère de l’Information. Près d’un demi-siècle plus tard, la reconnaissance est enfin là pour celui qui, désormais âgé de 78 ans, a su proposer, au milieu des années 1970, un cinéma révolutionnaire. Dans ce long-métrage, Derkaoui met en scène un réalisateur qui prépare son prochain tournage et parcourt les rues de Casablanca afin d’interroger les passants sur le cinéma marocain qu’ils souhaiteraient voir sur grand écran. Un homme en particulier attire l’attention de l’équipe de tournage. En avril 2022, Derkaoui est pour la première fois en tournée dans les Instituts Français du Maroc pour présenter son film.

Les 11, 14 et 15 avril aux Instituts Français de Rabat, Meknès et Kénitra.

Shakespeare à Casa

Théâtre. Pour redécouvrir le classique Roméo et Juliette, la compagnie théâtrale française Chouchenko propose une adaptation bouleversante du classique de Shakespeare, accompagnée d’artistes et de musiciens multidisciplinaires. Avec une mise en scène sobre et élégante, ce spectacle d’une heure trente jongle entre chorégraphie, chants et combats, et rappelle toute la passion et la poésie des deux amants les plus célèbres de l’histoire de la littérature.

Le 12 avril à 20h30 au Studio des Arts Vivants à Casablanca.

La ville blanche et noire

Projection. “Le coup de poing Casanegra”, titrait TelQuel en 2009, après la sortie du premier opus de la trilogie de Nour-Eddine Lakhmari. Avec à l’affiche Anas El Baz et Omar Lotfi, le réalisateur dépeignait une faune casablancaise moderne et explosive, avec, en toile de fond, le rêve d’une ascension sociale à tout prix. La projection à l’Uzine sera suivie d’un débat avec le réalisateur.

Le 14 avril à 22h à l’Uzine, à Casablanca.