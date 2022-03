Christian Chesnot : “La porosité entre renseignements marocains et israéliens suscite des grognements à Paris”

T elQuel : De Valéry Giscard d’Estaing jusqu’à Nicolas Sarkozy, les présidents français ont entretenu une relation exceptionnelle avec le Maroc. Cette tradition de présidents « marocophiles » a-t-elle pris fin avec Emmanuel Macron ?

Entre le Maroc et la France, la relation reste dense, intime et positive. Ce qui change, c’est la relation entre le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron. Auparavant, nous avons connu des chefs d’Etat très « marocophiles », à l’image de Jacques Chirac qui adorait le Maroc. Entre le président français et le roi du Maroc, on était en famille. Emmanuel Macron est un président d’un nouveau genre,…