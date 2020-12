Valéry Giscard d’Estaing, un “copain” du Maroc dit son dernier “au revoir”

Fès, 1975. La douceur printanière est d’humeur à apaiser les querelles d’hier. Ce dimanche 4 mai, Valéry Giscard d’Estaing, arrivé la veille en fin de journée à Rabat, est en visite dans la cité impériale. L’ancien président français, qui s’est éteint “des suites du Covid-19” ce 2 décembre 2020, venait à cette époque rétablir un nouveau climat de confiance, un peu plus d’un an après son élection fin mai 1974. Un long et crucial dimanche de retrouvailles, tant la mélodie qui se jouait là est à marquer d’une pierre blanche. “VGE” au Maroc vient marquer la fin d’une anomalie : jamais, depuis l’indépendance du Royaume, un président français n’avait foulé le sol marocain. Fès doit constituer le temps fort d’un programme réglé comme du papier à musique. Une arrivée triomphale sous les hourras, foules chamarrées et pétales de roses accueillant l’arrivée de la corvette blanche où siègent le président français et son hôte Hassan II….