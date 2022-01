Hakim El Karoui : “Il faudrait que la France comprenne que le Maroc n’est plus son obligé”

Senior fellow à l’Institut Montaigne, spécialiste de géopolitique, Hakim El Karoui se positionne en acteur du dialogue entre l’Europe et l’Afrique.

Auteur de plusieurs ouvrages sur l’islam de France, il a publié, en mai dernier, La stabilité du Maghreb : un impératif pour l’Europe, un plaidoyer pour intégrer “l’étranger proche” dans le plan de relance européen. Celui dont la presse française estime qu’il a l’oreille d’Emmanuel Macron expose une vision réaliste des relations entre le Maroc et une France qui perd son aura dans les pays d’Afrique du Nord et du monde arabe : “Il y a de la surprise du côté français parce qu’ils se croient encore essentiels et indispensables”, explique-t-il. Et de revenir sur le changement de dynamique…