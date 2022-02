Un premier round de pourparlers terminé. Le point sur la situation en Ukraine.

Du côté ukrainien, l’ONU recense officiellement 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés. Mais l’organisation annonce que les chiffres réels sont “considérablement” plus élevés.

• Les Ukrainiens fuient vers l’Ouest. Plus de 500.000 personnes ont déjà fui le pays, notamment par la Pologne, depuis le début de l’invasion russe, jeudi. Des centres d’accueil sont mis en place alors que les routes sont toujours très chargées. Les hommes de plus de 18 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays depuis que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé la “mobilisation générale”.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022