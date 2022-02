Ukraine-Russie : la diplomatie à l’heure du troll

Traditionnellement, le domaine de la diplomatie est réputé — et redouté — pour ses codes sociaux à n’en plus finir. De la façon de se serrer la main à la composition du buffet, les diplomates font de leur métier un art du détail pour espérer mener à bien des négociations avec leurs homologues. Ainsi, si l’on omet une particularité culturelle du pays dans lequel on se rend, les conséquences peuvent se payer cash. Des ministres en ont déjà fait les frais : parce qu’ils ne savaient pas qu’au Japon la coutume était d’arriver dix minutes en avance, leur prestigieux hôte a tout simplement refusé de les recevoir. En Russie, décliner une vodka en guise d’apéritif est là aussi vu comme un signe de méfiance.

Diplomate et…