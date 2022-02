À la veille du sommet UA-UE, la présidente de la Commission européenne s’entretient avec Aziz Akhannouch

Après s’être entretenue hier, mardi 8 février, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidents à l’étranger Nasser Bourita, la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen a rencontré aujourd’hui à Rabat avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Alors que le Tribunal européen avait annulé, en septembre 2021, les accords de pêche maritime et agricoles signés entre l’Union européenne et le Maroc, la présidente de l’UE a exprimé, à l’issue de sa réunion avec Akhannouch, “la volonté de l’UE de continuer à approfondir le partenariat stratégique, étroit et solide avec le Maroc”. “Je réaffirme notre volonté de continuer à approfondir nos relations en tant que voisins, en tant que partenaires et en tant qu’amis”, a-t-elle souligné lors d’un point de presse conjoint avec le chef de l’Exécutif marocain.

Cette rencontre se tient à la veille de la tenue du Sommet de l’UE et de l’UA à Bruxelles, qui débutera le 17 février, la responsable européenne a voulu rappeler que le Maroc est le premier partenaire de l’UE sur les plans économique et commercial au niveau du Continent africain. Elle a également fait savoir que l’UE compte sur le Maroc dans la mise en œuvre du nouvel agenda pour la Méditerranée, soulignant sa détermination à continuer le dialogue avec le Royaume autour de l’ensemble de ces sujets.

Pour rappel, la justice européenne avait annulé le 29 février, les accords de pêche maritime et agricole signés entre Rabat et Bruxelles à la suite d’un recours du Polisario. Cependant, l’UE et le Maroc se sont engagés à poursuivre leur partenariat commercial. “Nous continuerons à œuvrer pour développer les multiples dimensions de ce partenariat stratégique, dans le même esprit de mobilisation, de cohérence et de solidarité”, ont affirmé les chefs de diplomatie de l’UE et du Maroc dans une déclaration commune publiée le 29 septembre 2021.

(avec MAP)