Mort du petit Rayan : quel impact sur les enfants et comment en parler avec eux ? Une psy nous répond

TelQuel : Quel impact psychologique le drame du petit Rayan peut-il avoir sur des enfants ?

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Suite à cet évènement choquant, une forme de traumatisme psychologique pourrait entraîner chez certains enfants et adolescents une blessure psychologique profonde. Dans ce cas, il est nécessaire de prêter attention, et d’observer si l’enfant présente une réaction d’effroi et de peur, qui se manifesterait par des cauchemars et des crises d’anxiété et de panique. Ceci s’applique tout particulièrement aux enfants de la région, présents sur place qui pourraient présenter une dissociation, c’est-à-dire une perte partielle ou complète des…