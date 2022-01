Covid-19 : l’USAID double la capacité de stockage des vaccins marocains à travers le don de congélateurs à ultra basse température

Mardi, l’administratrice de l’agence américaine Samantha Power a annoncé sur son compte Twitter que “7 congélateurs à chaîne ultra-froide des États-Unis ont été livrés et installés au Maroc”.

La livraison de ces congélateurs a quasiment “doublé la capacité de stockage des vaccins du pays et maintenu des doses sûres et efficaces pour les Marocains”.

It takes more than vaccines to vaccinate the world against #COVID19. 7 U.S-donated ultra-cold chain freezers were delivered & installed in Morocco—nearly DOUBLING the country’s vaccine storage capacity and keeping doses safe & effective for Moroccans. pic.twitter.com/yI4PQeiipy

