Covid : en Israël, une quatrième dose pour les plus de 60 ans

Face à la propagation du variant Omicron, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé que le personnel soignant et les personnes âgées de plus de 60 ans ayant reçu leur troisième dose il y a plus de quatre mois peuvent bénéficier de leur quatrième dose dès lundi. Depuis ce lundi matin, les personnes âgées de 60 ans et plus se sont vues administrer leurs doses de rappel au centre médical Ichilov de Tel-Aviv selon l’AFP.

Israël mise sur l’administration de cette 4e dose pour atténuer les effets de la nouvelle vague chez les personnes à risque. L’État israélien compte également sur les pilules anti-coronavirus, livrées par Pfizer jeudi dernier afin de renforcer la lutte contre ce nouveau variant.

Dans ce pays où plus de la moitié de la population adulte a reçu la troisième dose d’un vaccin anti-Covid, 6562 cas ont été enregistrés en 24 heures, soit une hausse de plus de 50 % en une journée. Selon les chiffres officiels, plus de 1,3 million de contaminations et 8244 décès ont été recensés depuis le début de la pandémie dans ce pays d’un peu plus de 9 millions d’habitants.