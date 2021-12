Nouvelle DACIA LOGAN : le renouveau de la berline familiale iconique Made in Morocco

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En 15 ans, la marque Dacia s’est imposée – dans le secteur automobile – comme le fer de lance d’un mouvement. Une marque de choix qui génère un sentiment d’appartenance. Une marque qui aujourd’hui ancre définitivement la proposition d’un univers nouveau, essentiel, moderne et authentique mais toujours centrés sur ce qui compte pour nos clients.

Modèle emblématique de Dacia, Nouvelle Logan est la berline familiale historique de la marque. La success story démarre en 2005, lorsqu’elle révolutionne le marché automobile en démocratisant la voiture neuve. Logan est la voiture la plus vendue dans l’histoire du marché automobile marocain avec plus de 193 000 unités depuis 2005. Logan est le modèle « proudly made in Morocco » qui a permis d’accélérer le développement de l’industrie automobile marocaine. 15 ans plus tard, toujours fidèle à ses valeurs d’origine, cette nouvelle génération redéfinit les essentiels et continue à offrir le meilleur rapport prix / prestations.

Entièrement redessinée, la silhouette de Nouvelle Logan est plus fluide et dynamique, légèrement allongée. La ligne de toit fuyante, l’antenne radio placée à l’arrière et de nouvelles proportions pour les surfaces vitrées latérales contribuent à dynamiser la ligne générale. La signature lumineuse LED en Y, les roues affleurantes et le design qualitatif de certains éléments comme les poignées de porte sont des attributs identiques à ceux de Nouvelle Sandero. Sa nouvelle offre de motorisations nettement plus puissantes avec la disponibilité de la boite de vitesses automatique vient positionner le véhicule au plus près des demandes des clients.

Grâce à sa plateforme modulaire CMF et sa nouvelle architecture électronique, Nouvelle Logan reçoit des aides à la conduite (ADAS) et des équipements de sécurité dernière génération. Cette nouvelle plateforme modulaire associée à des motorisations plus efficientes et une ligne aérodynamique travaillée permet à Nouvelle Logan de concilier agrément de conduite accru, une meilleure insonorisation et une réduction de la consommation du carburant

Fabriquée à la SOMACA à Casablanca, Nouvelle Logan est l’incarnation renouvelée de l’esprit de son aînée. Pour un prix toujours aussi compétitif, elle permet plus que jamais l’accès à un modèle neuf au meilleur rapport prix / prestations du marché. Essentielle et moderne, « proudly made in Morocco », Nouvelle Logan sera commercialisée au Maroc dès le 8 décembre 2021 à partir de 110 900 DH (prix de lancement).