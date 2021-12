Ismaël El Iraki : “L’histoire de “Zanka contact” ne me laissait pas dormir la nuit”

Lorsqu’il arrive au café La Scène à Rabat, on remarque Ismaël El Iraki au claquement de ses bottes contre le plancher. Elles sont en peau de serpent. En y regardant de plus près, il n’y a pas de doute : ce sont celles que porte Larsen (Ahmed Hammoud) tout au long du long-métrage Zanka Contact. Lorsqu’il s’approche encore, nous saluant d’un check de la main, il a autour du doigt la bague en forme de tête de mort que porte Rajae (Khansa Batma), et au cou le long collier de Rokia (Fatima Attif). Veste et bracelet en cuir, t-shirt rock, cheveux ramassés en queue de cheval, lunettes de soleil à l’intérieur… pas de méprise possible, c’est bel et bien le jeune réalisateur de 38 ans, dont le dernier film, Zanka Contact, a créé la surprise à la Mostra…

