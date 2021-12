Samya El Mousti : “Le mariage des mineurs est une violation des droits de l’enfant”

Près de 20.000 demandes de dérogations pour mariage de mineurs ont été déposées en 2020, dont 13.300 acceptées par les juges. Des chiffres inquiétants pour les institutions étatiques et les associations qui luttent pour les droits des enfants et fustigent le fait que “l’exception soit devenue la norme”.

TelQuel : Quelles sont…

Outre ces mariages légaux, les mariages coutumiers (par fatiha), bien que hors-la-loi, restent courants dans les régions rurales et défavorisées, les filles étant parfois “mariées” dès 13 ans. Pour Samya El Mousti, directrice Maroc de l’association SOS Villages d’enfants contre l’abandon des enfants et pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, l’article 20 du Code de la famille permettant d’obtenir des dérogations pour les mineurs doit être abrogé, et les actions de sensibilisation renforcées. Entretien.