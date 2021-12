Maroc-Israël : 22 millions de dollars de drones kamikazes pour les FAR

Les drones Harop s’ajoutent désormais à la liste — non confirmée, mais jamais démentie — des équipements militaires israéliens dans l’arsenal des Forces armées royales (FAR). L’armurier israélien Aerospace Industries (AI) a reçu cette année un total de 22 millions de dollars (soit un peu plus de 200 millions de dirhams) dans le cadre d’un accord signé avec le Maroc, selon Haaretz.

Effectué au troisième trimestre 2021 en deux versements, ce montant représente une commande marocaine pour des drones Harop dits “kamikazes”, selon le quotidien israélien qui fait le lien avec des révélations de sites spécialisés.

Defense News, citant des sources marocaines, indiquait déjà en octobre 2021 une vente israélienne de ces drones kamikazes. Africa Intelligence de son côté annonçait que la coopération maroco-israélienne devrait atteindre l’implantation sur le sol marocain d’une usine d’assemblage de drones.

Mi-drone, mi-missile

Développé par AI, le drone Harop est un dispositif hybride entre un drone et un missile. Sans pilote, l’appareil, d’une longueur de 2,5 mètres, dispose d’une autonomie comprise entre 6 et 9 heures de vol. Capable de voler seul et doté d’une technologie de précision de frappe, le drone Harop peut transporter une charge explosive de 10 à 16 kilos avec laquelle il fonce sur des cibles désignées pour les détruire dans un rayon de 1 000 km. C’est de là que vient son surnom de “drone kamikaze”.

Équipant Tsahal, les forces de défense israéliennes, le drone Harop a aussi été exporté vers la Turquie et l’Inde. Le Maroc rejoint désormais la liste des acquéreurs de cet avion-suicide qui a prouvé son efficacité dans la guerre de 44 jours du Haut-Karabakh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie en septembre 2020.

Le drone Harop aurait été un avantage décisif pour les forces de l’Azerbaïdjan, notamment en causant des dommages importants en Arménie malgré leurs équipements aériens et antidrones essentiellement russes. Depuis cette date, l’intérêt pour les drones kamikazes Harop s’est accru.

Selon Hareetz, la commande marocaine fait partie d’un nouveau contrat avec le royaume. Le 24 novembre dernier, en marge d’une visite “historique” et “importante” selon Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, le Maroc et Israël ont signé un accord militaire. Outre la collaboration industrielle militaire, les renseignements, la formation, ce premier accord israélien avec un pays arabe encadre aussi la vente d’armes entre l’État hébreu et le royaume, devenu un des gros clients d’Israël.