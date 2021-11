Que faire quand le crime est prescrit ? Prendre son mal en patience et attendre que la justice passe, elle qui a décidé qu’elle ne passera plus ? Entendre le juge trancher, sans brocher : « Vu l’ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir, et vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné… »

L’auteure était déjà majeure quand elle a dénoncé le père incestueux. Ça en restera là quand le juge tranche : « Ça reste des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement d’exécution quand vous étiez mineure. » Christine Angot, journaliste et écrivaine, revient sur l’inceste que lui faisait subir son père. Un livre douloureux.

«Le voyage dans l'Est»

Christine ANGOT 244 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Le voyage dans l’Est, de Christine Angot, éditions Flammarion (2021). Prix Médicis 2021, finaliste Goncourt 2021. Commandez ce livre au prix de 244 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60