CDG Invest Growth lève un nouveau fonds de Private Equity

La redéfinition de l’identité de CDG Invest Growth coïncide avec le premier closing de son nouveau fonds CAPMEZZANINE III, pour un engagement total de 945 millions de dirhams. Cette nouvelle levée témoigne des relations durables tissées par la société de gestion avec ses investisseurs institutionnels qui lui ont renouvelé leur confiance à l’occasion de la levée de CAPMEZZANINE III. En effet, le nouveau fonds excède le double de la taille du fonds précédent qui a été levé en 2015 et qui est complètement investi.

Hassan Laaziri, CEO et Brahim Guessous, Partner de CDG Invest Growth

En ligne avec la stratégie de CDG Invest Growth, le nouveau fonds investira des tickets moyens de 100 millions de dirhams dans les sociétés prometteuses, disposant d’un fort potentiel de croissance et d’optimisation opérationnelle, et ce soit directement à travers des prises de participation dans le capital, soit par le biais des obligations convertibles/mezzanine.

Ce fonds généraliste nouvellement levé bénéficiera de l’expertise cultivée par l’équipe de CDG Invest Growth dans les secteurs clés pour le continent africain, notamment la santé, l’éducation, les services, les nouvelles technologies et les biens de consommation.

Sur plus de vingt ans, CDG Invest Growth a créé 4 fonds dédiés au capital développement, et levé près de deux milliards de dirhams auprès d’une base d’investisseurs privés et publics constituée de fonds de pension, de compagnies d’assurance et d’institutions de financement du développement. L’équipe de gestion a ainsi pu constituer un solide track-record à travers 21 prises de participations et 13 sorties dans divers secteurs de l’économie. La société a notamment été le partenaire de fleurons nationaux devenus des champions régionaux tels que HPS (technologies monétiques), Intelcia (business process outsourcing), T2S (distribution et maintenance de matériel médical high-tech).

Hassan Laaziri, CEO de CDG Invest Growth, a déclaré : « Cette nouvelle levée de fonds marque un jalon important pour notre société et reflète la confiance renouvelée de nos investisseurs. Nous continuerons à soutenir des entrepreneurs ambitieux et des entreprises capables de saisir les opportunités uniques de croissance de notre région en nous basant sur notre approche proactive et sur l’expertise de nos équipes à créer de la valeur ».

Brahim Guessous, Partner chez CDG Invest Growth, a ajouté : « Nous avons cultivé une expertise unique dans des secteurs clés de notre économie ainsi qu’un ancrage local qui nous rapproche de notre écosystème et de nos entrepreneurs partenaires. Notre approche est fondée sur la proximité et le soutien permanent pour apporter le plus de valeur-ajoutée à nos partenaires. Cette implication sera clé pour réaliser de nouveaux investissements fructueux et avoir un impact ESG positif sur nos communautés. La taille de ce quatrième fonds est idoine au regard des opportunités d’investissement que nous observons dans nos marchés, et nous remercions nos investisseurs et nos partenaires pour le renouvellement de leur confiance ».