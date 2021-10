Câble sous-marin Maroc-Royaume-Uni, les dessous d’un mégaprojet à 200 milliards (et qui est derrière)

Xlinks, une startup britannique basée dans la banlieue de Londres, a dévoilé le 26 septembre dernier les plans d’une ligne électrique sous-marine de 3800 km qui reliera le Maroc au Royaume-Uni. Un projet pharaonique que la société chiffre à 16 milliards de livres sterling, soit 22 milliards de dollars, que l’on arrondira à 200 milliards de dirhams. Des chiffres vertigineux qui le placent parmi les projets les plus onéreux de l’histoire du royaume. Dans le détail, Xlinks prévoit de mettre en place des installations à énergie solaire et éolienne dans la région de Guelmim-Oued Noun. Ce parc solaire et éolien de 1500 km2 devrait fournir à terme 3,6 GW…

