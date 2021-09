La société de placement collectif en capital AZUR INNOVATION FUND investit dans Cloud Fret, une startup innovante en logistique

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Créé en 2020 au Maroc, Cloud Fret est une PME qui opère dans le secteur du transport et de la logistique. Elle propose une plateforme digitale de mise en relation entre chargeurs et transporteurs dont le but est de supprimer les retours à vide des camions entre les deux rives de la méditerranée. Elle vise à optimiser les circuits logistiques des camions de transport de marchandises grâce à un système d’intelligence artificielle qui permet de prédire les retours à vide des camions et orienter ces opportunités vers les besoins d’expédition.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

C’est dans cette optique que Cloud Fret ambitionne de digitaliser ce secteur, pour en optimiser les coûts, tout en en réduisant les impacts environnementaux, dans une démarche respectueuse, éthique et durable.

En effet, la plateforme Cloud Fret ne vise pas seulement à offrir un service de mise en relation entre chargeurs et transporteurs, mais permettra également à l’ensemble de ses partenaires d’accéder à plusieurs opportunités de marché et accroître leurs activités tout en réduisant les délais de livraison et donner un accès à l’information en temps réel.

Cloud Fret est actuellement présente dans sept pays qui sont : le Maroc, la France, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, Pays-Bas et Belgique, et projette de se positionner dans d’autres pays comme la Mauritanie, la Tunisie, le Sénégal et la Suisse ainsi que dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est.