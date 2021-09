Canada-Maroc. Privés d’élections et de rentrée scolaire : le long calvaire des binationaux bloqués dans le royaume

Malgré le vent de contestation, la suspension des liaisons aériennes directes entre le Maroc et le Canada a été prolongée jusqu’au 29 octobre. Si certains binationaux ont réussi à regagner leur pays de résidence – après un périple long et coûteux –, d’autres demeurent coincés dans le royaume, privés de fait de leurs droits civiques et éducatifs.

Par Diaspora Par Telquel