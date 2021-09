Ouezzane : après les plaintes des habitants, l'ONEE rassure sur la qualité de l'eau

Dans un communiqué publié en réaction aux informations véhiculées, le 17 septembre, par certaines plateformes des réseaux sociaux concernant la qualité des eaux distribuées à Ouezzane, le directeur régional de l’ONEE (branche eau) de la région du Nord a souligné que « les eaux distribuées dans la ville d’Ouezzane répondent à toutes les normes de qualité en vigueur au niveau national, émanant des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ».

Les eaux distribuées sont soumises en permanence à des opérations de contrôle de la qualité à trois niveaux : source, production et au sein du réseau de distribution, en plus des opérations de contrôle et de vérification de la conformité de la qualité menées par les services du ministère de la Santé.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

« Sur la base des résultats d’analyses bactériennes et physiochimiques effectuées, de manière périodique et régulière, pendant tous les jours de la semaine par les laboratoires locaux et régionaux de l’Office, sous la supervision du laboratoire central disposant d’une accréditation internationale, la qualité des eaux produites et distribuées dans la ville d’Ouezzane est conforme aux normes nationales relatives à la qualité des eaux à usage alimentaire », a précisé le communiqué.

La même source a assuré que « les services de l’Office restent à la disposition de toutes les parties prenantes, y compris les élus et les associations de la société civile, pour de plus amples éclaircissements », ajoutant que « face à ces allégations dénuées de tout fondement, l’Office se réserve le droit de recourir aux procédures judiciaires pour contredire toutes ces rumeurs malveillantes ».

Un changement de goût et d’odeur de l’eau potable à Ouezzane avait été rapportée ces derniers jours par des habitants de la ville sur les réseaux sociaux et dans la presse, certains appelant à manifester et signer des pétitions contre les services compétents, et exigeant l’ouverture d’une enquête sur la question.

(avec MAP)