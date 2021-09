Santé : faut-il rouvrir les hammams ?

M ehdy Mariouch, photographe et auteur de la série de photographies Hammam Diaries

“Le hammam, c’est un rendez-vous, c’est une échappatoire, c’est unique” “Tu y croises des gens. Il y a les ouvriers qui sont là chaque samedi après-midi, les parents et les enfants qui viennent le dimanche. On y va, on se déshabille physiquement mais surtout mentalement. On a besoin de se nettoyer le corps et l’âme. On est serrés, on demande qu’on nous gomme le dos. Mais le hammam, c’est beaucoup plus que se laver,…