Nordin Jbari, premier footballeur d’origine marocaine à avoir porté les couleurs de la Belgique

Les faits commencent à dater, mais les souvenirs sont toujours là. L’histoire retiendra que Nordin Jbari restera à jamais comme le premier joueur originaire d’Afrique du Nord à avoir été sélectionné en équipe nationale belge, plus d’une décennie avant Marouane Fellaini, Nacer Chadli, Nabil Dirar ou encore Zakaria Bakkali.

“Ma première sélection, c’était contre les Pays-Bas, à Bruxelles, en qualifications pour la Coupe du Monde 1998 (le 14 décembre 1996), se souvient le quadragénaire. J’étais entré à quinze minutes de la fin et nous avions perdu 3-0. La seconde, c’était en match amical en Irlande du Nord (le 11 février 1997), j’avais joué une dizaine de minutes et on s’était également incliné sur le même score…”

