Farida Benlyazid : “La vague wahhabite a mis tous les efforts des acteurs culturels en suspens”

T elQuel : Selon les conclusions du Nouveau modèle de développement (NMD), l’état des lieux de la culture au Maroc est-il aussi amer que le déplorent les acteurs culturels depuis des années ?

Farida Belyazid : On ne peut que déplorer l’état des lieux de la culture aujourd’hui. Très franchement, ça fait mal au cœur. A notre époque, nous avions des cours d’art à l’école, des cinémas un peu partout, des maisons de jeunesse… Tout ça a disparu, et c’est vraiment lamentable.Cependant, nous avons été agréablement surpris par les différentes émergences culturelles qu’a eu le Maroc, ainsi que par le travail que font les jeunes par eux-mêmes, qui luttent pour cette culture. Il y a de l’espoir : il suffit de les écouter et de les encourager.

Selon vous, pourquoi le souffle culturel que l’on retrouvait dans les années…