Hamid Bouchikhi : “C’est la première fois que les problèmes vécus par les citoyens sont officiellement reçus au plus haut niveau”

Le rapport de la CSMD, remis au roi le mardi 25 mai, parle à la psyché du Marocain, à son rapport à sa terre et à son histoire. Le concept d’Etat fort dans une société forte, décliné dans le préambule, en appelle à l’affectio societatis, c’est-à-dire à ce ciment invisible qui soude les citoyens autour d’une volonté commune de faire nation. Le rapport insiste également sur le rôle d’un Etat centralisateur, fort, régulateur, en somme un Etat qui se défait de vingt années d’un néolibéralisme ayant exposé les Marocains aux appétits du secteur privé, notamment dans l’éducation et la santé. Sans détour, la CSMD fait l’inventaire des dysfonctionnements qui minent le royaume. Rente, corruption, inégalités sociales, administration peu efficace, mauvaise redistribution des richesses… et émet des propositions à déployer jusqu’en 2035. Or, une question se pose : si l’Etat fort souhaité par la CSMD est…

