Billie Holiday, une affaire d’État : Lee Daniels filme la militante derrière la chanteuse

Billie Holiday et Ella Fitzgerald sont considérées comme les deux plus grandes divas du blues de tous les temps. Pourtant, ces deux légendes, qui ont fait la gloire de cette musique durant les années 1940, avaient deux caractères opposés. Ella Fitzgerald était connue pour sa gentillesse, son côté artiste sans histoires et son parcours stable. Le destin de Billie Holiday, lui, est semé d’embûches liées à la drogue mais surtout à ses prises de position politiques : la défense de la cause noire à une époque où il était interdit d’en parler. C’est sur ce dernier point que s’est concentré le cinéaste Lee Daniels (connu pour son film Precious), dans son dernier long-métrage, Billie Holiday, une affaire d’Etat. Un angle qui continue malheureusement de faire écho, notamment après l’assassinat par un policier de George Floyd, citoyen afro-américain, en mai 2020. Dans les années 1940, Billie Holiday est l’un des porte-voix de la cause…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail