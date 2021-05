Yassin Tabouktirt : “En rentrant au Maroc, je me suis senti comme un invité”

Au début, je pensais juste faire un petit break. Mais je me suis senti apaisé et suis finalement resté.” Yassin Tabouktirt n’explique pas précisément son retour au Maroc, il y a cinq ans. De notre côté, à l’écouter, on devine un mélange entre un concours de circonstances professionnelles et une certaine lassitude de la France. Quoi qu’il en soit, il n’a jamais regretté d’être rentré. Celui dont la voix et le rire sont désormais bien connus des auditeurs de radio 2M a vécu 12 ans de l’autre côté de la Méditerranée.

Lisez la suite de l’article sur CONTINUER