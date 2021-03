Comment le sol marocain et africain renseigne sur l’origine de la vie sur Terre

Quand je suis arrivé sur place, j’ai vu des choses atypiques. Je me suis dit : ce n’est pas possible, soit je me trompe d’âge, soit il y a un souci dans les livres et ce que l’on nous raconte depuis 200 ans.” En 2008, à l’occasion de recherches assez classiques sur le site de Franceville, au Gabon, Abderrazak El Albani a réalisé un pas de géant pour la chronologie de l’évolution.

Ce géologue de l’université de Poitiers a découvert que les premiers organismes multicellulaires, c’est-à-dire des organismes de vie complexe – qu’on oppose aux organismes unicellulaires que sont les bactéries et les microbes – dataient de 2,1 milliards d’années. Depuis la fin du XIXe et des fossiles trouvés en Australie, on pensait que cette forme de vie n’était apparue qu’il y a 600 millions d’années. Sa découverte a donc chamboulé les connaissances liées à l’origine de la vie sur terre, et ainsi amendé le travail de Darwin.