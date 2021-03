Abdellatif Ouahbi: “Aujourd’hui, personne n’influence le PAM”

Depuis le 9 février 2020, Abdellatif Ouahbi est le nouveau secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM). Le successeur de Hakim Benchamach à la tête de la première force d’opposition de l’hémicycle a enchaîné, un an durant, les sorties médiatiques controversées, les décisions contestées au sein même de son parti et les piques au vitriol adressées à ses adversaires politiques. Suffisant pour semer la zizanie au sein du PAM, où certains critiquent le leadership de Ouahbi tandis que d’autres, plus fermes, ont gelé leur adhésion ou carrément jeté l’éponge et migré vers d’autres formations politiques en cette année électorale. A quelques mois du scrutin législatif, le tracteur est-il en panne? Abdellatif Ouahbi, on s’en doute bien, n’est pas de cet avis et tient à nous en convaincre. Le…