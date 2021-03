Entre fin mars et début avril, le Maroc recevra des vaccins Sinopharm, AstraZeneca et Spoutnik-V

Le docteur Azzedine Ibrahimi, membre du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination, a déclaré le 22 mars à l’agence de presse EFE que le Maroc commencerait à recevoir ces vaccins “entre fin mars et début avril”.

M. Ibrahimi a expliqué que le Maroc avait commandé 2 millions de doses à Sinopharm, en plus d’un million et demi à AstraZeneca — fabriqué en Corée du Sud et qui arrivera au Maroc dans le cadre du programme Covax de l’OMS —, plus un million de doses de Spoutnik-V et une autre quantité d’AstraZeneca fabriquée en Inde.

Le médecin a souligné qu’il y avait “beaucoup d’incertitudes” sur la dernière commande d’AstraZeneca distribuée par l’Inde en raison de la pression sur l’usine Serum Institute of India.