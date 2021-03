Les nouveaux détails de la livraison du vaccin russe Spoutnik-V au Maroc

La semaine dernière, TelQuel annonçait la commande, par le Maroc, de près d’un million de doses du vaccin russe Spoutnik-V conçu par l’Institut de recherche Gamaleïa de Moscou. Ce vaccin à vecteur viral a longtemps eu mauvaise presse tant il a été reçu avec un certain scepticisme de la communauté scientifique, au moment où la Russie s’autoproclamait “grande gagnante de la course aux vaccins” dès l’été dernier. Principale accusation : un vaccin déployé avant la publication de données détaillées quant à ses effets. Depuis, la solution a fait du chemin et est désormais courtisée par l’Union européenne, l’Agence européenne des médicaments (EMA) ayant commencé l’examen du dossier de Spoutnik-V.

Alors que l’UE envisage désormais de recourir au vaccin russe, les contours de sa livraison au Maroc se précisent. On apprend ainsi que la livraison du million de doses du Spoutnik-V aura lieu en deux temps, selon plusieurs sources proches du…