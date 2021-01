Entre retard et manque de visibilité, la campagne de vaccination victime d’un flou artistique

Comment aborder une campagne de vaccination alors qu’il manque l’essentiel : les vaccins ? Au pupitre de la Chambre des conseillers mardi 19 janvier, Saâd-Eddine El Othmani ne s’est pas embarrassé de pirouettes pour contourner le sujet qui est sur toutes les lèvres en ce début d’année. “La campagne de vaccination démarrera lorsque les doses arriveront”, a lâché le Chef du gouvernement face aux parlementaires. Une maigre consolation pour justifier le retard d’une opération qui commence à prendre des airs de fiasco.

Pilonné par l’opposition et la population qui réclament de la visibilité et de la transparence, l’Exécutif semble déjà acculé, d’autant plus qu’une cinquantaine de pays ont déjà entamé leur campagne de vaccination. Certains même avec les vaccins d’AstraZeneca et Sinopharm, attendus au Maroc. Le Royaume qui se rêvait en tête de proue de l’Afrique, le distribuant au…