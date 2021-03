Colis Privé, spécialiste français de la livraison express, s’installe au Maroc

Avec 3800 livreurs en France, Colis Privé revendique le titre de premier opérateur privé dans la livraison de colis dans le segment business-to-consumer (B2C). L’enseigne française veut surfer sur son aura et sur la hausse du commerce en ligne en période de Covid-19 pour acter son plan d’internationalisation.

Outre le Luxembourg et la Belgique, Colis Privé ouvrira donc une filiale au Maroc en s’appuyant sur des opérateurs locaux, annonce l’entreprise dans un communiqué de presse. Ces derniers opéreront sur la base d’un contrat de licence et bénéficieront de l’expertise de cette entreprise française créée en 1993 par Eric Paumier et Frédéric Pons, également co-fondateurs de HOPPS Group, spécialisé dans la logistique du e-commerce.

“Le déploiement de Colis Privé à l’international est une véritable opportunité stratégique. Nous avons identifié des partenaires locaux et certains de nos clients nous ont d’ores et déjà indiqué leur souhait de nous accompagner dans ces nouveaux pays. (…) Notre modèle s’est développé autour d’une offre intégralement dédiée au e-commerce dont le succès repose sur la qualité de ses services, une rapidité d’exécution à des tarifs compétitifs et l’importance capitale de la satisfaction clients. C’est ce savoir-faire unique mais aussi notre ADN que nous souhaitons aujourd’hui proposer à nos clients internationaux”, fait savoir Frédéric Pons.

Si l’on sait qu’en Belgique où il sera lancé dès l’été prochain, la société française met en avant l’utilisation de 90 % de véhicules électriques dans sa flotte de livraison, les contours du projet marocain sont encore flous. Tout juste précise-t-on que Colis Privé proposera sa technologie et ses procédés opérationnels à ses partenaires locaux marocains pour lancer sa filiale.

Difficile également de savoir si cette entreprise détenue à 10 % par le géant Amazon, proposera au royaume les mêmes proportions en France : 70 % de livraison à domicile et 30 % de livraison en point relais, le tout dans un temps express de 24 à 48 heures.