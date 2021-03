Behind her eyes: le miracle du voyage astral

D’étranges cadrages de personnages et de lieux se manifestent au début de cette minisérie. De gros plans sur les visages auxquels on ne s’attend pas et des mouvements de grue pour montrer les protagonistes en plongée. Des prises de vue rares dans les séries ou films de romance. Behind her Eyes (Mon amie Adèle, en français) commence ainsi : un couple de nantis emménage à Londres. Le mari, David, est psychiatre, et son épouse, Adèle, est femme au foyer.

D’emblée on remarque que leur relation est froide. Réflexe logique du spectateur : c’est un couple dont la passion des premières années s’est dissipée avec le temps. Ce constat s’affirme encore plus lorsque David commence à fréquenter de manière assidue Louise, sa secrétaire. Un classique ménage à trois qui se résoudra au fur et à mesure des…