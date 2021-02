Projet de loi 13-21: une baguette pour changer le cannabis en or?

Évidemment qu’il faut se réjouir de ce projet de loi 13-21 sur la légalisation du cannabis porté par le gouvernement. TelQuel n’a eu de cesse de pousser dans ce sens. La première des conséquences est financière, offrant au royaume une manne jusque-là laissée à l’informel et aux hors la loi. La ruée vers l’or vert a été impulsée par un virage mondial où la plante tend de plus en plus à être légalisée, dépénalisée, voire prescrite.

, le texte veut coller à l'ère du temps en évoquant "des usages médicaux selon les normes internationales". Plus encore, le produit tombera dans les bras d'une nouvelle institution spécifiquement dédiée: l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au chanvre indien. Elle sera la seule à mettre en œuvre la stratégie dessinée autour du cannabis, de sa transformation à usage médical à sa commercialisation, en passant par sa desserte à l'international.