Emploi : Quels secteurs recrutent en 2021 ?

En 2020, tous les secteurs ont revu leur volume de recrutement à la baisse, et le taux de chômage est passé de 9,4 % à 12,7 % entre le troisième trimestre de 2019 et la même période de 2020. C’est le triste bilan dressé par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans sa dernière enquête sur l’emploi. Une perte nette de 581.000 postes est enregistrée, soit un recul de 5,4 %, tous secteurs confondus : 260.000 pertes d’emplois dans les services, 258.000 dans l’agriculture et 61.000 dans l’industrie, y compris l’artisanat. Seul le secteur du BTP a connu la création de 1000 postes.

Sauver l’emploi : une priorité nationale

La crise du coronavirus a signifié, à un moment donné, “un arrêt total de l’activité en dehors des secteurs vitaux qui ont continué à fonctionner, notamment les secteurs de distribution dans l’agroalimentaire, le secteur pharmaceutique…