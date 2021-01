Du marasme à l'espoir

Tu ne sais pas si tu es en pleine dépression saisonnière, si tu n’as plus aucune patience ou si tu es juste devenue une personne absolument bougonne, mais en ce moment, tu en as marre. Marre d’à peu près tout. Bien évidemment marre du Covid. Ou de la Covid d’ailleurs, tu n’en sais rien. Marre de cette manie de donner des noms féminins à des trucs pourris. Marre des couvre-feux. Marre des angoisses de ta mère. Marre des leçons de ton oncle. Marre du complotisme de ton cousin. Marre des théories fumeuses de ta tante. Marre d’entendre Zee se plaindre de ses plans foireux avec des mecs tout aussi foireux. Marre d’avoir l’impression qu’il fait plus froid à l’intérieur de ton appart que dehors. Marre de ces nouveaux variants. Marre de ne rien comprendre à ce virus. Marre de tes potes qui se posent des questions existentielles sans jamais trouver de réponses. Marre de te poser des questions existentielles et de ne même pas chercher de réponses. Marre de tes contradictions. Tu en as même marre d’en avoir marre. Oui,…