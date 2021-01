Maroc-États-Unis : signature d’un mémorandum d’entente pour lutter contre l’antisémitisme

Un pas de plus vers le rapprochement maroco-américain. Cette fois-ci, c’est dans la lutte contre l’antisémitisme et l’islamophobie que les deux pays ont décidé de renforcer leur relation. Vendredi 15 janvier, un mémorandum d’entente (MoU) a été signé entre l’association marocaine Mimouna, fondée en 2007 pour préserver la culture et l’héritage juifs marocains, et le Bureau de l’envoyé spécial du département d’État américain pour surveiller et combattre l’antisémitisme.

Les deux parties étaient représentées par le président de l’association Mimouna Elmehdi Boudra et sa vice-présidente Laziza Dalil d’un côté, et par l’envoyé spécial du département d’État américain Elan S. Carr et son adjointe Ellie Cohanim de l’autre.

“Honoré de signer un mémorandum d’entente historique avec l’association Mimouna du Royaume du Maroc ! Nous avons convenu de lutter contre toutes les formes d’antisémitisme, y compris l’antisionisme et la délégitimation de l’État d’Israël, nous avons adopté la définition (de l’antisémitisme, ndlr) établie par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, et nous nous sommes engagés à enseigner la coexistence”, a écrit l’envoyé spécial du département d’État américain Elan S. Carr sur son compte Twitter.

Honored to sign historic MoU with Kingdom of #Morocco‘s @OfficialMimouna! We agreed to combat « all forms of #Antisemitism, including anti-#Zionism and the delegitimization of the State of #Israel, » adopted @TheIHRA definition, and pledged to teach coexistence. A new Middle East! pic.twitter.com/QFfrTWpQH3

— U.S. Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism (@USEAntiSemitism) January 17, 2021