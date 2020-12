Maroc-Israël, récit d'un décollage

Annoncée depuis près d’une semaine, la visite officielle d’une délégation américano-israélienne menée par le conseiller présidentiel américain Jared Kushner et le conseiller du Premier ministre israélien à la sécurité, Meir Ben-Shabbat, n’aura duré que quelques heures, le 22 décembre. Le temps pour le Maroc, les États-Unis et Israël de signer six accords de coopération, mais surtout de poser les bases d’une future relation entre Rabat et Tel-Aviv.

5h55 sur le vol 555

Le vol LY 555 de la compagnie israélienne El Al est encore sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion, à Tel-Aviv, lorsque l’opération com’ américano-israélienne débute. Jared Kushner enregistre une vidéo dans laquelle on entend le premier message du commandant de bord : “hamsa hamsa hamsa” (hamsa signifie cinq en hébreu). Le conseiller présidentiel américain n’étant pas particulièrement prolixe sur les réseaux sociaux, l’enregistrement est diffusé par son épouse Ivanka Trump…