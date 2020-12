Maroc-Israël, les affaires reprennent

En l’espace de quelques jours, un saut quantique. Alors qu’aucun avion n’a effectué de desserte directe entre le Maroc et Israël, et ce malgré l’ouverture de bureaux de liaison entre les deux pays en 1994, voici qu’un avion commercial israélien devrait atterrir sur un tarmac marocain. Comme un symbole, le numéro de vol inclura les chiffres 212, clin d’œil à l’indicatif téléphonique du royaume. Le vol entre les deux capitales, Tel-Aviv et Rabat, sera assuré par l’un des 45 avions de la compagnie aérienne porte-drapeau de l’État hébreu, El Al. Mais il ne s’agit là que de l’une des nombreuses évolutions constatées dans le cadre de la récente accélération des relations maroco-israéliennes à l’accent américain. Récapitulatif.

Au bonheur de Makhlouf et Aziza

