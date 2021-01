Cryptomonnaie: toute crise sérieuse est une formidable opportunité

Rahm Emanuel, “Chief of Staff” de la première administration Obama, avait pour habitude de clamer que toute crise sérieuse était une occasion qui ne devrait jamais être gaspillée. Selon ses propres mots : “You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that is an opportunity to do things that you think you could not do before”.

La question est donc de savoir quelles sont ces choses que nous, Marocains, pourrions faire face à la crise économique et sanitaire la plus sérieuse depuis les années 1930, et auxquelles nous n’aurions pas forcément pensé auparavant. La réponse est simple, évidente et nous est même imposée par le plus formidable développement de cette année 2020 : l’adoption par les plus grandes institutions financières d’une…