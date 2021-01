El Othmani poursuit quatre élus PJD de Mohammedia en justice

Zoubida Taoufik (RNI) a remporté le 25 décembre dernier la présidence par 25 votes en sa faveur, contre 19 pour l’élue PJD Imane Sabir. L’élue RNI a bénéficié du soutien de ces élus PJD pour l’emporter. En plus de ces quatre “non-alignés”, deux élus PJD se sont distingués par leur absence lors de ce scrutin. Une absence considérée comme “une trahison envers le parti” par les membres du parti islamiste.

article suivant