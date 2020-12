Cher(e) lecteur (lectrice). Le Maroc se prépare à lancer une campagne nationale de vaccination anti-Covid et souhaite atteindre durant cette première phase, 60% de la population vaccinée afin d’aboutir à l’immunité de groupe. Cependant, certains se posent déjà la question de se faire vacciner ou non. Votre avis nous intéresse pour déterminer la tendance de la population marocaine sur le sujet. Dans ce cadre, nous avons préparé un questionnaire anonyme (exclusivement destiné aux personnes vivant au Maroc) pour recueillir votre position et vos motivations. Nous serions heureux que vous participiez à ce sondage qui ne prendra que quelques minutes de votre temps.

Par La Rédaction